Источник: Хоккеистам «Торонто» разрешили носить бороды и усы

Генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас заявил, что в этом сезоне хоккеисты клуба смогут отращивать бороду и усы. По мнению функционера, это поможет игрокам проявить их лучшие качества.

— Кайл Дубас сказал, что в сезоне-2018/2019 игроки «Торонто» смогут носить бороды и усы. Говорит, что это поможет хоккеистам проявить их лучшие качества, — сообщается в Твиттере журналиста Криса Джонстона.

Kyle Dubas says the 2018-19 #leafs can have facial hair. Says he believes players will be at their best if they can express themselves.

— Chris Johnston (@reporterchris) 13 сентября 2018 г.

