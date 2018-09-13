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Источник: Хоккеистам «Торонто» разрешили носить бороды и усы
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Источник: Хоккеистам «Торонто» разрешили носить бороды и усы 

Спорт-Экспресс 23 минуты назад
Генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас заявил, что в этом сезоне хоккеисты клуба смогут отращивать бороду и усы. По мнению функционера, это поможет игрокам проявить их лучшие качества.
— Кайл Дубас сказал, что в сезоне-2018/2019 игроки «Торонто» смогут носить бороды и усы. Говорит, что это поможет хоккеистам проявить их лучшие качества, — сообщается в Твиттере журналиста Криса Джонстона.
Kyle Dubas says the 2018-19 #leafs can have facial hair. Says he believes players will be at their best if they can express themselves.
— Chris Johnston (@reporterchris) 13 сентября 2018 г.
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