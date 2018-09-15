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UFC Fight Night Moscow. Прямая трансляция, видео — в 17.30
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UFC Fight Night Moscow. Прямая трансляция, видео — в 17.30 

Спорт-Экспресс + ещё 4 5 часов назад
Фото: Vringe.com
Сегодня, в субботу, в Москве впервые в истории пройдет турнир UFC. Центральным боем самого раскрученного поромоушена в ММА станет поединка Марка Ханта из Новой Зеландии и Алексея Олейника из России.
"СЭ" будет вести видеотрансляцию вечера. Само мероприятие пройдет в СК «Олимпийский» и начнется в 17.30 по Москве. Вы сможете смотреть мероприятие на любом удобном для вас устройстве через наг сайт.
Файткард турнира UFC в Москве Основной кард Марк Хант (Новая Зеландия) — Алексей Олейник (Россия) Ян Блахович (Польша) — Никита Крылов (Украина) Андрей Орловский (Белоруссия) — Шамиль Абдурахимов (Россия) Алексей Кунченко (Россия) — Тиаго Алвес (Бразилия) Предварительный кард Омари Ахмедов (Россия) — Си Би Доллоуэй (США) Мераб Двалишвили (США) — Террион Вэйр (США) Магомед Анкалаев (Россия) — Марчин Прачнио (Польша) Джордан Джонсон (США) — Адам Яндиев (Россия) Майрбек Тайсумов (Россия) — Десмонд Грин (США) Джин Су Сон (Корея) — Петр Ян (Россия) Каян Джонсон (Канада) — Рустам Хабилов (Россия) Рамазан Эмеев (Россия) — Клаудио Сильва (Бразилия)
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