СМИ: Рафинья может покинуть «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Рафинья может покинуть каталонский клуб в зимнее трансферное окно. Как утверждает calciomercato, 25-летний бразилец заинтересован в возвращении в «Интер», за который он выступал на правах аренды во второй половине прошлого сезона.

Сообщается, что главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде не рассчитывает на хавбека. Переход футболиста в «Интер» может обойтись «нерадзурри» в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Рафинья провел 1 матч в составе «Барселоны».

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