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СМИ: Рафинья может покинуть «Барселону»
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СМИ: Рафинья может покинуть «Барселону» 

Спорт-Экспресс + ещё 1 16 часов назад
Фото: Soccer News
Полузащитник «Барселоны» Рафинья может покинуть каталонский клуб в зимнее трансферное окно. Как утверждает calciomercato, 25-летний бразилец заинтересован в возвращении в «Интер», за который он выступал на правах аренды во второй половине прошлого сезона.
Сообщается, что главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде не рассчитывает на хавбека. Переход футболиста в «Интер» может обойтись «нерадзурри» в 25 миллионов евро.
В текущем сезоне Рафинья провел 1 матч в составе «Барселоны».
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