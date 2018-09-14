В «Торонто» объяснили, почему будут играть без капитана

Патрик Марло. «Торонто» не будет назначать капитана команды на сезон 2018/2019, так как это слишком большая ответственность, заявил генеральный менеджер клуба Кайл Дубас. В команде сразу три человека будут альтернативными капитанами — это защитник Морган Райлли , форварды Джон Таварес

— Думаю, капитан может быть выбран, но не с самого начала, — приводит официальный сайт НХЛ слова Дубаса. — Это очень большая честь — быть капитаном «Торонто» или любой другой команды, которая имеет богатую историю.

Райлли выступает за «Торонто» с 2013 года. Нападающий Таварес пришел в клуб минувшим летом после 9 сезонов в «Айлендерс», в котором он был капитаном. Марло пополнил состав «Мэйпл Ливз» в 2016 году. 38-летний форвард был капитаном «Сан-Хосе Шаркс» с 2003 по 2009 год.

Отметим, что «Торонто» больше двух лет играет без капитана. Это произошло после того, как носивший свитер с литерой «C» Дион Фанеф во время сезона-2015/16 был обменян в «Оттаву».