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В «Торонто» объяснили, почему будут играть без капитана
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В «Торонто» объяснили, почему будут играть без капитана 

Спорт-Экспресс + ещё 3 7 часов назад
«Торонто» не будет назначать капитана команды на сезон 2018/2019, так как это слишком большая ответственность, заявил генеральный менеджер клуба Кайл Дубас. В команде сразу три человека будут альтернативными капитанами — это защитник Морган Райлли, форварды Джон Таварес и Патрик Марло.
— Думаю, капитан может быть выбран, но не с самого начала, — приводит официальный сайт НХЛ слова Дубаса. — Это очень большая честь — быть капитаном «Торонто» или любой другой команды, которая имеет богатую историю.
Райлли выступает за «Торонто» с 2013 года. Нападающий Таварес пришел в клуб минувшим летом после 9 сезонов в «Айлендерс», в котором он был капитаном. Марло пополнил состав «Мэйпл Ливз» в 2016 году. 38-летний форвард был капитаном «Сан-Хосе Шаркс» с 2003 по 2009 год.
Отметим, что «Торонто» больше двух лет играет без капитана. Это произошло после того, как носивший свитер с литерой «C» Дион Фанеф во время сезона-2015/16 был обменян в «Оттаву».
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