Зидан хочет пригласить Гризманна в «Манчестер Юнайтед»

Известный французский специалист Зинедин Зидан близок к тому, чтобы возглавить английский « Манчестер Юнайтед ». 46-летний тренер уже обсуждает с боссами «красных дьяволов» детали своей первой трансферной кампании у руля клуба, сообщает Le12Sport.

Как утверждает издание, действующий наставник «МЮ» Жозе Моуриньо может покинуть свой пост до конца 2018 года.

По информации источника, одним из первых новичков манкунианцев после прихода Зидана станет полузащитник сборной Франции Антуан Гризманн . 27-летний лидер мадридского «Атлетико» не хочет переходить в другой испанский клуб, но готов перебраться в Англию ради того, чтобы поработать под началом Зидана.

Ранее сообщалось, что приобрести Гризманна пытается мадридский «Реал»

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