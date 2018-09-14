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Боец Монсон хочет стать депутатом Госдумы
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Боец Монсон хочет стать депутатом Госдумы 

Газета.Ru + ещё 27 13 часов назад
Фото: Газета.Ru
Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон заявил, что собирается избираться в Госдуму РФ, сообщает «Спорт-Экспресс».
"Государственная Дума — это то, где я хочу быть в будущем. Я хочу иметь возможность помогать как можно большему количеству людей", — заявил Монсон.
Боец, получивший в конце мая российский паспорт, а в сентябре уже ставший депутатом городской думы подмосковного Красногорска, также объяснил, как проходили встречи с жителями города.
"Я могу понимать некоторые вещи и без переводчика. Я учу русский язык каждый день и узнаю все больше и больше. У меня не было предвыборной кампании в традиционном ее понимании. Я просто проводил встречи с людьми в публичных местах и разговаривал с ними. Ужасные пробки и коррупция — это были основные темы задаваемых вопросов", — рассказал Монсон.
10 сентября было объявлено, что Монсон одержал победу на выборах в городскую думу Красногорска. Спортсмен баллотировался от партии «Единая Россия».
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