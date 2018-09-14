Как Эрик Карлссон перешёл из «Оттавы» в «Сан-Хосе»

«Сенаторы» расстались с лучшим защитником лиги.

Сага, тянувшаяся всё межсезонье, наконец-то закончилась. Эрик Карлссон , двукратный обладатель «Норрис Трофи» и лучший атакующий защитник НХЛ покинул «Оттаву», дела в которой с каждым днём обстоят всё печальнее. «Сенаторы» обменяли шведа в «Шаркс» на первый и второй раунды драфта, два условных драфт-пика и четырёх молодых хоккеистов. Этот обмен автоматически сделал «акул» одним из претендентов на Кубок Стэнли, а болельщиков «Оттавы» заставил взгрустнуть и серьёзно задуматься.

Терпеливый «Сан-Хосе», практичный Уилсон

За крупной рыбой калифорнийцы охотились на протяжении всего лета. «Сан-Хосе» был одним из главных претендентов на экс-капитана «Айлендерс» Джона Тавареса , который предпочёл уйти в любимый с детства «Торонто». «Акулы» фигурировали и в слухах об Илье Ковальчуке , который, в итоге, остановился по соседству в Лос-Анджелесе. И вот теперь генеральный менеджер «Шаркс» Дуг Уилсон может смело открывать шампанское: в составе его команды есть три элитных игрока обороны — Брент Бёрнс , Марк-Эдуард Власич и Эрик Карлссон. «Мы искали лидера, искали хоккеиста, который мог бы вносить решающий вклад. Джон и Эрик были именно такими, но сразу договориться по Карлссону нам не удавалось. Иногда для сделки нужно подождать и временная шкала сработала на нас», — отметил Уилсон. По слухам, сам Карлссон был в курсе всех дел о своём обмене, но всё равно заявил, что сделка была для него шоком. При этом, не забыл добавить, что он очень рад оказаться в команде, которая выходила в финал Кубка Стэнли в 2016 году. «Я думаю, что это будет чрезвычайно конкурентоспособный коллектив. „Акулы“ совсем недавно играли в финале, они год за годом стабильно попадают в плей-офф. Я буду частью команды, которая очень голодна до побед, до успеха. Я нетерпением жду этого», — сказал швед. Карлссон появился в НХЛ в 2009 году, и за 627 матчей в составе «Оттавы» набрал 518 очков — это больше, чем любой другой игрок обороны за этот отрезок. Два «Норриса», выигранные в 2012 и 2015 годах, сделали его настоящей суперзвездой, и теперь спецбригада большинства «Шаркс» имеет две по-настоящему смертоносные пушки — Карлссон и Бёрнс. «Думаю, что это заявочка. Мы — команда, готовая побеждать прямо сейчас, и приход Эрика придаст нам дополнительной уверенности и дополнительного авторитета. Потому что этот парень готов делать вещи», — сказал форвард «акул» Эвандер Кейн

С чем осталась «Оттава»

Для приобретения Карлссона «Сан-Хосе» не пришлось расставаться ни с форвардом первых двух звеньев или защитника из двух первых пар, а компенсация «сенаторам» выглядит достаточно скромной. Первый раунд драфта в 2019 или 2020 году, второй раунд в 2019 году — это неплохой актив, который ещё нужно материализовать за счёт хорошей работы на скаутском рынке и обладая завидной долей терпения. Кроме этого, «сенаторы» получат второй раунд драфта-2021, если Карлссон переподпишет контракт с «Шаркс», а в случае, если «акулы» выйдут в финал Кубка Стэнли в 2019 году, то этот второй раунд превратится в первый. В том, что нынешнее руководство «Сенаторз» способно качественно отработать несколько драфтов подряд, есть большие сомнения. О несамостоятельности генерального менеджера «Оттавы» Пьера Дориона не говорил только ленивый: большинство серьёзных решений в клубе принимает его владелец Юджин Мельник. Как любой бизнесмен, он видит ситуацию чуть под другим углом, нежели сугубо хоккейный человек, да и общая компетенция в хоккейных делах у Мельника может быть скромнее, чем у опытного зубра калибра Лу Ламорелло Стэна Боумэна или Джоржа Макфи.

Что же касается четырёх «пехотинцев», доставшихся «Оттаве» в качестве другой части компенсации, то главной фигурой из них является нападающий Крис Тирни . 24-летний форвард провёл прошлый сезон в роли центра третьего звена и добился личных рекордов результативности — 17 голов и 23 передачи в 82 матчах. Защитник Дилан Демело играл, в основном, в третьей паре, ограничившись 20 передачами в 63 матчах, а Рудольф Балцерс и Джош Норрис — игроки фарм-клуба. «Сейчас самый подходящий момент, чтобы перестроить нашу команду. Мы будем формировать будущее с молодым, быстрым коллективом, который будет более конкурентоспособен на льду. Мы собираемся создать культуру стабильности и последовательного развития, которая позволит команде поддерживать высокие результаты долгое время», — заявил Дорион. Вопрос о том, почему строительством нового коллектива нельзя было заниматься постепенно, не доводя дело до нелепых внутренних конфликтов, Дориону никто не задал. Так или иначе, но клуб из столицы Канады начинает новую жизнь с самой нижней точки, до основания разрушив «старый мир насилья».

«Никогда не думал, что покину «Оттаву»

В целом, весь обмен Карлссона из стана «Сенаторз» был пропитан какой-то неискренностью, и даже слёзы бывшего капитана «Оттавы» казались игрой на публику.

«Не думаю, что в своём воображении я когда-либо представлял, что покину «Оттаву», это очень печальный день для меня. Несмотря на то что я больше не игрок «Сенаторз», Оттава всегда будет оставаться моим домом. Руководство команды ясно дало понять, в каком направлении идёт клуб. К сожалению, как вы знаете, я не был частью этого. Вот почему мы все находимся здесь сегодня. И, с моей точки зрения, это печально. Я никогда не хотел уйти отсюда», — сказал швед.