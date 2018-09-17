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«Сан-Хосе» готов предложить Карлссону контракт на восемь лет
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«Сан-Хосе» готов предложить Карлссону контракт на восемь лет 

Спорт-Экспресс + ещё 36 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Генеральный менеджер «Сан-Хосе» Даг Уилсон отметил, что в клубе намерены предложить долгосрочный контракт защитнику Эрику Карлссону. Напомним, что швед ранее был обменян в «Шаркс» из «Оттавы». «Сан-Хосе» может предложить игроку соглашение максимум на восемь лет.
— Мы не согласились бы на обмен, если бы не чувствовали, что у нас есть такая возможность, — цитирует Mercury News Уилсона. — Поэтому мы обсуждали это с Эриком и его представителями. Установил ли контракт Даути новую планку для защитников? Ведущим игрокам надо хорошо платить. Они заслуживают этого. Все зависит от того, как в клубе обстоят дела с потолком зарплат, какие цели ставит команда, по каким принципам строится ее состав. Беспокоят ли меня травмы Карлссона? Нет. Думаю, сейчас он только выходит на пик карьеры.
Карлссон выступал за «Оттаву» с 2009 по 2018 год, за исключением сезона 2012/13 в «Йокерите». В регулярных чемпионатах НХЛ на его счету 518 (126+392) очка в 627 матчах. В плей-офф — 37 (6+31) балл за результативность в 48 играх.
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