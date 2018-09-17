В Сан-Хосе разместили огромный щит с приветствием для Эрика Карлссона

Напомним, защитник недавно перешёл в местную команду «Сан-Хосе Шаркс» в результате крупного обмена с «Оттавой Сенаторз».

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