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В Сан-Хосе разместили огромный щит с приветствием для Эрика Карлссона
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В Сан-Хосе разместили огромный щит с приветствием для Эрика Карлссона 

Чемпионат.com + ещё 37 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Напомним, защитник недавно перешёл в местную команду «Сан-Хосе Шаркс» в результате крупного обмена с «Оттавой Сенаторз».
Посмотреть фото также можно в «Твиттере».
28-летнего шведа обменяли в «Сан-Хосе Шаркс» на выбор в 1-м раунде драфта 2020 года, выбор во 2-м раунде драфта 2019 года, ещё два условных выбора и четырёх игроков — Криса Тирни, Дилана Демело, Джоша Норриса и Рудолфса Балцерса. Следующий сезон — последний по текущему контракту Карлссона с зарплатой $ 6,5 млн в год. Карлссон — двукратный обладатель приза «Лучшему защитнику» Национальной хоккейной лиги, он был лидером «Оттавы» по набранным очкам на протяжении пяти последних сезонов.
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