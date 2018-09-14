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«Уэска» проиграла «Райо Вальекано»
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«Уэска» проиграла «Райо Вальекано» 

Спорт-Экспресс + ещё 4 8 часов назад
Фото: Soccer News
«Уэска» с минимальным счетом уступила «Райо Вальекано» в матче 4-го тура чемпионата Испании (0:1). Единственный гол в этой встрече забил полузащитник Жаннелли Имбула.
Чемпионат Испании
Лига 1  4-й тур  "Уэска" — «Райо Вальекано» — 0:1 (0:1)
Гол: Имбула, 29.
"Уэска": Вернер, Пулидо, Луизинью, Семеду, Мирамон, Мусто, Мойсес Гомес (Феррейро, 68), Мелеро, Сердар Гюрлер (Гальяр, 57), Лонго (Кучо, 56), Авила.
"Райо Вальекано": Гарсия, Амат, Адвинкула, Ба, Алекс Морено, Элустондо, Трехо, Имбула, Какюта (Бебе, 88), Альваро Гарсия (Эмбарба, 70), Рауль де Томас (Алегрия, 77).
Предупреждения: Амат, 53. Авила, 79. Луизинью, 90+3.
Судья: Медье Хименес (Испания).
14 сентября. Уэска. Стадион «El Alcoraz».
Уэска — Райо Вальекано
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