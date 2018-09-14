Опубликовано расписание третьего этапа чемпионата России по дрэг-рейсингу

Стало известно расписание третьего этапа чемпионата России по дрэг-рейсингу SMP RDRC, который пройдет в Грозном 15-16 сентября. В оба дня автодром будет открываться в 11:00, а завершение мероприятий планируется на 21:00. Вход для зрителей на автодром «Крепость Грозная» будет свободным.

Напомним, что чемпионат России завершится двумя этапами в Грозном, которые пройдут с интервалом в неделю.

Суббота, 15 сентября

11:00 — открыт вход для зрителей на автодром, начало работы пресс-центра 11:00 — 14:30 — медицинский контроль и техническая инспекция для участников соревнований 15:30 — 21:00 — квалификационные заезды

Воскресенье, 16 сентября

11:00 — открыт вход для зрителей на автодром, начало работы пресс-центра 12:30 — 14:30 — квалификационные заезды 15:15 — 16:15 — автограф-сессия участников SMP RDRC 16:30 — 20:45 — финальные заезды SMP RDRC 21:00 — награждение победителей и призеров соревнований SMP RDRC