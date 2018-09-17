Всё, что нужно знать о старте сезона КХЛ в Восточной конференции

Никто не предполагал, что на самом дне окажется «Сибирь».

1. «Автомобилист», 12 очков в 6 играх

Чего ждали: лидерства на Востоке, крутой игры тройки Сэкстон — Да Коста — Доус, 10-12 очков в шести матчах.

Что получили: новый топ-клуб в КХЛ. Пока реальность от выступления «Автомобилиста» превосходит все ожидания. Уральцы уверенно набирают свои очки, а уже во втором матче сезона прошли проверку финалистом кубка Гагарина ЦСКА, одержав над «армейцами» волевую победу. Хороша оборона во главе с Якубом Коваржем, а в нападении помимо легионерской тройки блистает Анатолий Голышев , забросивший уже шесть шайб. После 6 матчей «Автомобилист» набрал 100% очков, больше этим в КХЛ никто похвастать не может.

2. «Авангард», 10 очков в 6 играх

Чего ждали: мощного начала сезона, образование ударной тройки Тальбо-Деарне-Верстиг, проблем во вратарской линии, 7-9 очков в шести матчах.

Что получили: реального конкурента СКА и ЦСКА. Было ожидаемо, что «Авангард» после вынужденного переезда постарается хорошо стартовать, чтобы подсластить пилюлю своим болельщикам, но «ястребы» буквально катком прошлись по соперникам на своём первом выезде. Продолжилось дело и в Балашихе, а поражение от «Металлурга» состоялось во многом из-за чудачеств календаря, волей которого «Авангарду» пришлось провести два матча с топ-клубами за два дня, и «ястребы» просто не восстановили силы после тяжёлой игры с «Ак Барсом». Не беря в расчёт этот матч, «Авангард» смотрится очень мощно как по игре, так и по глубине состава.

Из-за травмы Карри Рямё были опасения за вратарскую линию «Авангарда», но пока Игорь Бобков бесподобен. Экс-голкипер «Адмирала» стал лучшим вратарём первой недели сезона, выглядит очень уверенно и пока не даёт повода Хартли выпускать на лёд Алексея Мурыгина

3. «Торпедо», 10 очков в 7 играх

Чего ждали: перестройки после Скудры , хорошего старта из-за лёгкой предсезонки, возвращения Варнакова на прежний уровень, 7-9 очков в семи матчах.

Что получили: симпатичную команду с характером. В межсезонье Дэвид Немировски сменил на посту главного тренера «Торпедо» Петериса Скудру, и в Нижнем Новгороде с беспокойством ждали сезона, в который автозаводцы впервые за пять лет входили без латвийского специалиста. Пока получается неплохо. Немировски не производит впечатление неопытного тренера, во всяком случае, изменять течение неудачно складывающихся матчей у него получается исправно. Следствие ли это лёгкой предсезонки, о которой говорят многие, или системы игры, но «Торпедо» отлично проводит концовки матчей, при этом регулярно проседая в дебюте.

4. «Салават Юлаев», 9 очков в 7 играх

Чего ждали: убойной атаки, проблем с обороной, трудностей из-за неопытного Цулыгина , 8-9 очков в семи матчах.

Что получили: возвращение «бразильского» хоккея. Летом в Уфе собралась едва ли не самая сильная в лиге атакующая линия, и стало понятно, что с этой командой не соскучишься. Тем более что тренером «Салавата» стал Николай Цулыгин, никогда ранее не работавший самостоятельно в профессиональных командах. Пока все ожидания оправдываются: уфимцы часто устраивают настоящий карнавал в атаке, но дисциплины, стабильности и умения сыграть по счёту «Салавату» не хватает, Цулыгину ещё многому предстоит научиться.

5. «Металлург», 8 очков в 7 играх

Чего ждали: снижение результативности Мозякина, перестройку, провала Яндача, 8-9 очков в семи матчах.

Что получили: команду без высоких амбиций. Это признал даже Виктор Рашников , прямым текстом заявивший, что бороться за Кубок Гагарина «Металлургу» в этом сезоне нереально. На деле «Магнитка» уже не так грозна, как в былые годы, но свои очки набирает, правда, используя другую тактику. Яндач — приверженец игры от обороны, и теперь магнитогорцы не стесняются где-то «подсушивать» результат. В целом ни о каком провале речи идти не может, просто у команды изменились методы достижения побед.

Что изменилось в лучшую сторону, так это глубина состава. Помимо звена Мозякина (в котором теперь выступают Николай Кулёмин Мэтт Эллисон ) у «Магнитки» увеличился выбор атакующих опций. Это и легионеры Пакаринен с Расмуссеном, вместе с которыми играет Вольски, и Павел Варфоломеев , и Роман Любимов . А вот сам капитан уральцев действительно уже не так результативен, как в лучшие годы, всё-таки возраст даёт о себе знать. Но Мозякин по-прежнему способен выигрывать для «Магнитки» матчи, последняя игра с «Авангардом» это подтвердила.

6. «Нефтехимик», 8 очков в 7 играх

Чего ждали: прогресса молодёжи, проблем из-за отсутствия лидера, снижения авторитета Назарова , 7-8 очков после семи матчей.

Что получили: крепкую, боевую команду, как и в прошлом сезоне. «Нефтехимик» мало поменялся по сравнению с предыдущим чемпионатом, хотя многие полагали, что авторитет тренера-мотиватора Андрея Назарова с каждым годом в одной команде будет ослабевать. Но нижнекамцы по-прежнему сугубо тренерская команда, которая навязывает жёсткую, силовую борьбу абсолютно любому сопернику.

Беспочвенными оказались переживания по поводу ухода лидера последних лет Дэна Секстона . Ему на смену пришло целое финское звено Няттинен-Руохомаа-Пуустинен, и эти ребята иногда просто разрывают соперников. Пуустинен сделал хет-трик в Новосибирске, Няттинен выиграл для «Нефтехимика» матч в Уфе, Руохомаа в лидерах лиги по количеству результативных передач. Ведущее звено в Нижнекамске на зависть многим клубам в КХЛ.

7. «Барыс», 8 очков в 6 играх

Чего ждали: «переваривание» смены руководства, тренера, ухода Найджела Доуса , разрыва в уровне звеньев, 5-6 очков в шести матчах.

А вот устранить разрыв в уровнях звеньев Скабелке практически нереально. В нескольких играх сверкнул Алихан Асетов , отличившийся дважды, но затем пропал с радаров, ответственность за атакующие действия вновь легла на плечи первых двух троек нападения. Впрочем, статус самой забивной команды лиги говорит о том, что они отлично справляются с этой задачей.

8. «Ак Барс», 8 очков в 7 играх

Чего ждали: стабильности, не слишком резвого старта, 8-10 очков в семи матчах.

Что получили: типичный «Ак Барс». Из года в год ничего нового в казанском хоккее не происходит, но эта стабильность приносит кубки, а потому никому в Татарстане не надоедает. Подопечные Билялетдинова привычно стартовали не лучшим образом, но при этом из матчей с топовыми соперниками провалились только в игре за кубок Открытия. На «Авангард» и «Салават Юлаев» настрой казанцев был запредельный, и они взяли 3 очка из четырёх возможных. Чемпионский состав «Ак Барса» практически не претерпел изменений, казанцы вновь ждут главных матчей сезона, периодически включаясь в «регулярке».

9. «Трактор», 5 очков в 5 играх

Чего ждали: прорыва Кравцова , удачной совместимости тренера и команды, 5-6 очков после пяти матчей.

Что получили: вполне боеспособный коллектив. Под руководством Германа Титова от «Трактора» ждали атакующего хоккея, но по первым матчам игра в нападении у челябинцев не клеилась. Настоящий прорыв случился в последней встрече в Магнитогорске, и теперь нужно понять, был ли это разовый всплеск, или лидеры «Трактора» почувствовали вкус гола. Титов действительно хорошо подходит для нынешнего состава челябинцев, но при этом тренере «Трактору» не светит надёжная система игры в обороне, а ведь именно за счёт этого челябинцы забрались так высоко в прошлом сезоне.

Летом «Трактору» удалось сохранить молодого таланта Виталия Кравцова, предполагалось, что он сделает существенный шаг в развитии и станет лидером челябинцев. Но пока Виталий не оправдывает авансов, на его счету только одна шайба. Впрочем, у Кравцова в нынешнем чемпионате всё впереди, игрового времени Титов ему предоставляет достаточно.

10. «Адмирал», 4 очка в 6 играх

Чего ждали: прозябание на дне таблицы с составом уровня ВХЛ, быстрое накапливание усталости из-за использования рейсовых самолётов, 0-2 очка в шести матчах.

Что получили: команду, которую не пугают никакие трудности. «Адмирал» находится не на последнем месте в лиге, набирает очки и даже побеждает — на старте сезона владивостокцы оставляют приятное впечатление. Команда Сергея Светлова постоянно выдыхается к концу матчей, но всё равно старается зацепиться за результат. В итоге одержано уже две победы в шести матчах. Конечно, слабый состав и отказ от чартерных перелётов дадут о себе знать, и «Адмиралу» не стоит рассчитывать на плей-офф. Однако «моряки» будут играть за себя и своих болельщиков, в надежде на лучшее будущее.

11. «Куньлунь», 3 очка в 5 играх

Чего ждали: отсутствие сыгранности состава, проблемы адаптации в КХЛ Юсси Таполы, 3-4 очка в пяти матчах.

Что получили: разношёрстную солянку из хоккеистов со всех концов света. Непонятно, какие цели преследует «Куньлунь», набирая каждый год новый состав, но ни о какой сыгранности в начале сезона не может быть и речи. Хоккеисты «драконов» больше уповают на индивидуальное мастерство, да и сам Тапола, кажется, ещё не до конца разобрался в своём коллективе. Конечно, о какой-либо системе игры, тактике можно говорить с большой натяжкой.

12. «Амур» , 2 очка в 5 играх

Чего ждали: серьёзного ухудшения игры после ухода лидеров и главного тренера, вратарскую проблему, 3-4 очка в пяти матчах.

Что получили: блёклую и невзрачную команду. Особенно тяжело видеть такой «Амур» после прошлогоднего прорыва, хотя и понятно, что повторить тот результат в нынешнем составе практически невозможно. Да и тренер в Хабаровске нынче совсем не тот, у Николая Борщевского слабо получается самостоятельная работа. Оправдалась и вратарская проблема, Либор Кашик и близко не стоял по уровню игры с Юхой Метсолой, чех уже проигрывает конкуренцию в воротах «Амура» Евгению Аликину

13. «Сибирь», 0 очков в 7 играх

Чего ждали: продолжения прошлогодней успешной игры под руководством Владимира Юрзинова , укрепления обороны опытными хоккеистами, прорыва от связки Юнттила-Бертран, 6-7 очков в семи матчах.

Что получили: оглушительный провал. «Сибирь» — худшая команда КХЛ, и единственная, остающаяся без очков уже на протяжении семи матчей. Такой результат стоил работы в Новосибирске Владимиру Юрзинову и Юлиусу Юнттиле, хотя на них был главный расчёт перед сезоном. От тренера ждали игры образца прошлого чемпионата, когда после Нового Года «Сибирь» показывала едва ли не лучший хоккей в лиге, а Юнттила в связке с Бертраном должен был выступить забойщиком атакующих действий новосибирцев.

Сейчас в «Сибири» царит непонимание, как выходить из сложившейся ситуации, а разгребать эти авгиевы конюшни придётся уже Александру Андриевскому

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ Календарь игр регулярного чемпионата КХЛ Таблица бомбардиров КХЛ Посещаемость клубов КХЛ в сезоне-2018/19