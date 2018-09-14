Тальбо: «Не собираюсь жаловаться на усталость из-за тяжелого матча с „Ак Барсом“

Нападающий «Авангарда» Максим Тальбо прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ, который состоялся 13 сентября. Днем ранее, 12 сентября, «Авангард» в Балашихе, где проводит домашние матчи, вырвал победу над «Ак Барсом» в серии буллитов — 2:1.

«Конечно, мы выходили с мыслями о победе. У нас было много отличных возможностей, чтобы забить, дважды играли в большинстве, но не реализовали те свои шансы, которые имели. Соперник был хорош, здорово сыграли вратари.

Да, вчера мы провели тяжелый трехчасовой матч с «Ак Барсом», но я не собираюсь жаловаться на усталость. У нас такая работа, нужно ее выполнять, не обращая внимание ни на что. Такова жизнь профессионального хоккеиста, мы к этому привыкли. Про удаление Деарне ничего сказать не могу, так как не видел этого эпизода», — цитирует Тальбо «Чемпионат».