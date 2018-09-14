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Стали известны дата и место проведения презентации автобиографии Тотти
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Стали известны дата и место проведения презентации автобиографии Тотти 

Soccer News + ещё 3 4 часа назад
Фото: Soccer News
Как сообщает Football Italia, легендарный футболист представит свою книгу под названием «Капитан» 27 сентября в римском Колизее.
Стоит отметить, что 27 сентября Тотти будет праздновать день рождения — ему исполнится 42 года.
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