Стали известны дата и место проведения презентации автобиографии Тотти

Как сообщает Football Italia, легендарный футболист представит свою книгу под названием «Капитан» 27 сентября в римском Колизее.

Стоит отметить, что 27 сентября Тотти будет праздновать день рождения — ему исполнится 42 года.