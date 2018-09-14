Себастьян Дриусси — откровенно о Дзюбе в «Зените» и сборной

— Оно (празднование голов. — Прим. «СЭ») спонтанно появилось во время ответной игры с минским «Динамо». Мы любим играть в «камень-ножницы-бумагу», и тот, кто одерживает три победы, щелкает проигравшего по носу. А в тот день решили так праздновать голы друг друга — и теперь, если забивает он или я, оба по очереди подставляем нос под щелчок. Выходит забавно.

— Дзюбы не хватало «Зениту» во второй половине прошлого сезона?

— Очень. Артем имеет огромное значение для команды и для всей России, особенно после чемпионата мира. Сейчас он капитан и эмблема сборной — это неудивительно, учитывая, сколько всего он сделал. Мы нуждались в нем после зимнего перерыва.

— Нобоа он зовет пингвиненком. Есть ли специальное прозвище для вас?

— Нет, меня в команде зовут Себа или Гордо (gordo (исп.) — пухлый, толстый), потому что в детстве я был довольно упитанным, и в «Ривере» все стали меня так называть. Сейчас-то с весом все в порядке, но прозвище осталось со мной. ( Егор Бычков

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