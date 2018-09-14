Дриусси рассказал, как Манчини вывел его из себя

В апреле Манчини сказал о том, что разочарован в футболисте.

"В первый момент, когда я узнал об этом, то вышел из себя — ведь он никогда не говорил мне ничего подобного в личных беседах. Потом, остыв, я много думал, почему он так сказал? Очевидно, что каждому игроку будет неприятно узнать подобное мнение тренера из прессы, но это его дело. Я не буду в ответ говорить что-то плохое про него — никогда так не поступал и не поступлю, это не мой стиль. Я лишь делаю свою работу на поле вместе с партнерами по команде. Живу сегодняшним моментом и не держу в голове то, что случилось в прошлом".

Сейчас Дриусси является одним из основных игроков «Зенита». Совсем недавно у аргентинца родилась дочь, с чем его и поздравил клуб.