Ещё
Фрэнк Лэмпард: Терри — фантастический лидер, но у «Дерби Каунти» есть варианты в обороне
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фрэнк Лэмпард: Терри — фантастический лидер, но у «Дерби Каунти» есть варианты в обороне 

Советский спорт + ещё 7 15 часов назад
Фото: Soccer News
— Терри — настоящий лидер и фантастический защитник. Он многое может предложить. Но у нас есть варианты в обороне, так что с нашей стороны нет особого интереса к защитникам.
Терри может завершить игровую карьеру и стать тренером в «Челси»
Джон будет великолепен, куда бы он ни пошел, кого бы он ни выбрал или кто бы ни выбрал его, — приводит слова Лэмпарда интернет-издание Goal.
Напомним, что Лэмпард и Терри на протяжении 13 лет вместе выступали за лондонский «Челси».
Ранее 37-летний Терри, являющийся свободным агентом, мог присоединиться к «Спартаку», но по личным обстоятельствам решил не переезжать в Россию.
Советский спорт: последние новости
«Ак Барс» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым» «Аякс» отказался продавать «Тоттенхэму» де Йонга за 50 млн евро Быков назначен консультантом академии «Ак Барса»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ефимову назвали «пельмениной»16
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке19
Марадона назвал лучшую игру ЧМ-2018 «под косячок»1
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт58
«Нужно раскаяние»: россиянка выступила против РФ169
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение