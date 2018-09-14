— Терри — настоящий лидер и фантастический защитник. Он многое может предложить. Но у нас есть варианты в обороне, так что с нашей стороны нет особого интереса к защитникам.
Терри может завершить игровую карьеру и стать тренером в «Челси»
Джон будет великолепен, куда бы он ни пошел, кого бы он ни выбрал или кто бы ни выбрал его, — приводит слова Лэмпарда интернет-издание Goal.
Напомним, что Лэмпард и Терри на протяжении 13 лет вместе выступали за лондонский «Челси».
Ранее 37-летний Терри, являющийся свободным агентом, мог присоединиться к «Спартаку», но по личным обстоятельствам решил не переезжать в Россию.