Фрэнк Лэмпард: Терри — фантастический лидер, но у «Дерби Каунти» есть варианты в обороне

— Терри — настоящий лидер и фантастический защитник. Он многое может предложить. Но у нас есть варианты в обороне, так что с нашей стороны нет особого интереса к защитникам.

Терри может завершить игровую карьеру и стать тренером в «Челси»

Джон будет великолепен, куда бы он ни пошел, кого бы он ни выбрал или кто бы ни выбрал его, — приводит слова Лэмпарда интернет-издание Goal.

Напомним, что Лэмпард и Терри на протяжении 13 лет вместе выступали за лондонский «Челси».