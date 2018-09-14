Каррера рассказал, кем заменит центральных защитников после неудачного перехода Терри в «Спартак»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил о необходимости приобретения центрального защитника команде после неудачного перехода английского футболиста Джона Терри

«Конечно, нужен ещё один центральный защитник. Но сейчас уже поздно приобретать новичка. Поэтому буду искать варианты среди нашей молодёжи», — цитирует Каррера «Спорт-Экспресс».

Он сказал, что хотел подписать контракт с Терри не только из-за его футбольных качеств, но и личностных, лидерских. По словам Карреры, информацию о состоянии и человеческих качествах Терри подтвердил бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте.

Ранее сообщалось, что бывший защитник сборной Англии по футболу Джон Терри, отказавший московскому «Спартаку», может вернуться в лондонский «Челси».