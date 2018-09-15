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Канте отказался переходить в «ПСЖ» этим летом
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Канте отказался переходить в «ПСЖ» этим летом 

Спорт-Экспресс + ещё 4 32 минуты назад
Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте заявил, что отказался от перехода в «ПСЖ» этим летом.
— У меня не было никакого желания переходить в другой клуб после чемпионата мира, — сказал Канте в интервью RMC Sport. — «Челси» рассчитывает на меня, здесь я чувствую себя хорошо. Были определенные контакты с «ПСЖ». Но после обсуждения ситуации с руководством «Челси» я понял, что мне лучше остаться здесь.
Канте выступает за «Челси» с 2016 года. В составе лондонского клуба он выигрывал чемпионат и Кубок Англии.
В текущем сезоне хавбек провел 5 матчей за «синих» и забил 1 гол.
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