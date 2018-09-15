Канте отказался переходить в «ПСЖ» этим летом

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте заявил, что отказался от перехода в «ПСЖ» этим летом.

— У меня не было никакого желания переходить в другой клуб после чемпионата мира, — сказал Канте в интервью RMC Sport. — «Челси» рассчитывает на меня, здесь я чувствую себя хорошо. Были определенные контакты с «ПСЖ». Но после обсуждения ситуации с руководством «Челси» я понял, что мне лучше остаться здесь.

Канте выступает за «Челси» с 2016 года. В составе лондонского клуба он выигрывал чемпионат и Кубок Англии.

В текущем сезоне хавбек провел 5 матчей за «синих» и забил 1 гол.

Все о чемпионате Англии — здесь