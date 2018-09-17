Экс-игрок «Спартака» не увидел у команды желания победить 

Бывший игрок "Спартака" Максим Калиниченко прокомментировал итог матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» (1:2), передает «Спорт-Экспресс».
"К сожалению, результат закономерен. «Ахмат» можно похвалить, команда играла грамотно, от соперника. А вот «Спартак» — непонятно как. Желания победить я у него не увидел. С чем это связано, не знаю. Все очень грустно…
Да, был какой-то всплеск, сравняли счет, но потом опять скатились к той игре. Вроде шли вперед большими силами, но ни одного момента создать не смогли", — заявил Калиниченко.
Ранее сообщалось, что экс-тренер «Спартака» не ожидал поражения команды от «Ахмата».