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Футболисты «Спартака» Самедов и Мельгарехо пропустят матч против «Ахмата»
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Футболисты «Спартака» Самедов и Мельгарехо пропустят матч против «Ахмата» 

ТАСС + ещё 7 13 часов назад
Фото: ТАСС
ТАРАСОВКА /Московская область/, 15 сентября. /ТАСС/. Полузащитник "Спартака" Александр Самедов и нападающий Лоренсо Мельгарехо не сыграют в матче седьмого тура Российской премьер-лиги против «Ахмата». Об этом на пресс— конференции сообщил главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.
В воскресенье «Спартак» в матче седьмого тура чемпионата России сыграет на стадионе «Открытие-Арена» против грозненского «Ахмата». В субботу на открытой тренировке футболисты «Спартака» провели занятие в общей группе, за исключением травмированных защитников Ильи Кутепова, Самуэля Жиго и голкипера Александра Селихова. Нападающий красно-белых Лоренсо Мельгарехо и полузащитник Александр Самедов тренировались по индивидуальной программе.
"Сегодня Мельгарехо и Самедов тренировались индивидуально по причине мышечной усталости. У нас много матчей, поэтому они отдыхают. Футболисты пропустят следующий матч против «Ахмата», — сказал Каррера.
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