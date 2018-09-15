Футболисты «Спартака» Самедов и Мельгарехо пропустят матч против «Ахмата»

ТАРАСОВКА /Московская область/, 15 сентября. / ТАСС /. Полузащитник "Спартака" Александр Самедов и нападающий Лоренсо Мельгарехо не сыграют в матче седьмого тура Российской премьер-лиги против «Ахмата». Об этом на пресс— конференции сообщил главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.

В воскресенье «Спартак» в матче седьмого тура чемпионата России сыграет на стадионе «Открытие-Арена» против грозненского «Ахмата». В субботу на открытой тренировке футболисты «Спартака» провели занятие в общей группе, за исключением травмированных защитников Ильи Кутепова Самуэля Жиго и голкипера Александра Селихова . Нападающий красно-белых Лоренсо Мельгарехо и полузащитник Александр Самедов тренировались по индивидуальной программе.

"Сегодня Мельгарехо и Самедов тренировались индивидуально по причине мышечной усталости. У нас много матчей, поэтому они отдыхают. Футболисты пропустят следующий матч против «Ахмата», — сказал Каррера.