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«Спартак» потерпел первое поражение в сезоне
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«Спартак» потерпел первое поражение в сезоне 

Газета.Ru + ещё 43 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Московский "Спартак" потерпел первое в текущем сезоне, в седьмом туре Российской премьер-лиги уступив грозненскому «Ахмату» со счетом 1:2.
У гостей счет с пенальти открыл Родолфо Биспо. После перерыва москвичам стараниями Георгия Джикии удалось сравнять счет, однако финальную точку в матче поставил гол Антона Швеца на 86-й минуте встречи.
Для «Ахмата» эта победа стала первой на чужом поле, а также первой после прихода Рашида Рахимова.
По итогам этой встречи разрыв между «Спартаком» и "Зенитом" в турнирной таблице увеличился до пяти очков.
"Зенит" в своем матче переиграл «Оренбург».
Россия. Премьер-лига. 19-й тур "Спартак" (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 1:2 Голы: 0:1 — Родолфо, 20 (пен); 1:1 — Джикия, 56; 1:2 — Швец,86
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