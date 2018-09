Ван Перси — лучший игрок августа в Голландии

Нападающий «Фейеноорда» Робин ван Перси признан лучшим игроком чемпионата Голландии в августе.

⚽🏆 | @Feyenoord_int striker Robin van @Persie_Official receives first @Eredivisie Player of the Month Trophy 📺 Read more: https://t.co/nzSGIEST4h #eredivisie #feyenorod pic.twitter.com/SyPeXmW8ax

— Eredivisie (English) (@EredivisieEN) 13 сентября 2018 г.