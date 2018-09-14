Сколько стоит сходить всей семьей на хоккей в Хабаровске

Хабаровчанам повезло. В городе целых три спортивных команды, причем 2 из них ( «Амур» и «СКА-Нефтяник») играют среди лучших в стране, еще одна » (СКА-Хабаровск») вскоре планирует вернуться в элиту. Осень — золотое время для любителей спорта. К концу сентября можно будет выбирать, пойти на футбол, хоккей с шайбой или мячом. Корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» посчитал, сколько обойдется спортивный отдых с семьей на хоккее с шайбой.

Первую домашнюю серию начал хоккейный клуб «Амур». Напомним, «тигры» порадовали болельщиков победой в дальневосточном дерби с «Адмиралом» из Владивостока. Сегодня вечером — второе дерби.

В «Платинум Арене» серьезно подготовились к сезону — гостей ждут сюрпризы и новые развлечения. Допустим, вы с семьей решили сходить на хоккей. Сколько придется потратить?

Будем считать расходы на троих — папу, маму и ребенка. Рассмотрим два сценария. Бюджетный — для тех, кто хочет максимально сэкономить, но не лишать семью развлечений. Праздничный — для тех, кто решил не обращать внимания на чек и наслаждаться вечером в кругу семьи. Транспортные расходы мы решили не учитывать — слишком индивидуальный пункт.

До матча: билеты и скидки

Вообще билеты на хоккей в Хабаровске дороже, чем у других спортивных команд — цены доходят до 2000 рублей за штуку. Но можно уложиться и в 350 рублей. Самые дешевые билеты на сектора в верхней части арены за гостевыми воротами — 27, 29, 30. Места под ними на 9-11 секторах стоят 500 рублей. Сесть за домашними воротами на секторах 20-21, 36-37 можно за 400 рублей. С этих мест, кстати, отлично видно атаки, так что не думайте, что дешевый значит плохой.

Купить билеты можно онлайн. На сайте клуба пока не работает сервис, но это можно сделать по ссылке. Еще один вариант — кассы «Платинум Арены». Они работают каждый день с 11:00 до 20:00, обед с 14:00 до 15:00.

Стоимость билетов на троих зависит от возраста ребенка. Если он младше 6 лет, можно сэкономить. Чтобы провести его бесплатно, потребуется только свидетельство о рождении. Поэтому в каждом случае указано 2 цены, первая — если вы с дошкольником:

Бюджетно: 700 рублей/1050 рублей. Празднично: 1 200 рублей/1 800 рублей (прилегающие к центральным сектора).

Нужно учесть, что «Платинум Арена» в самом центре города. Это значит, что туда просто добраться общественным транспортом практически из любой точки города. Но в дни матчей на прилегающих улицах пробки, а тем, кто едет на своей машине, еще нужно найти, где припарковаться.

Какао с зефирками, хот-дог и другие хиты

Матчи начинаются в 19:30 по будням и в 17:00 по выходным, это значит, что кому-нибудь обязательно захочется есть. Тем более, по всей арене множество точек, где готовы вас накормить. Отдельный вид удовольствия — есть прямо с видом на хоккей. Это разрешено. Так что от аромата кофе и хот-догов вы не спрячетесь и на трибунах.

Учесть стоимость всего, чем можно перекусить на играх «Амура» очень сложно — вариантов масса. Но есть хиты:

Какао с зефирками — 100 рублей Хот-дог — 120-150 рублей в зависимости от вида и торговой точки Горячая кукуруза — 120 рублей Бургер — 160-180 рублей Мороженое — весовое. Есть, кажется, все знакомые хабаровчанам бренды, так что потратите примерно столько же, сколько гуляя по центру. Ориентируйтесь на 70 рублей за 50 грамм.

Конечно, еду покупать не обязательно, так что минимальные затраты — 0 рублей. Бюджетно: за 600 рублей вы втроем выпьете какао и съедите 2 хот-дога. Празднично: 1 200 рублей — какао, хот-доги и мороженое на всех (примерно по 100 гр). Праздник ведь!

Бесплатные развлечения

Их действительно много. На матчах играет живая музыка, на трибунах и иногда на льду танцуют красотки-«тигрицы». Отдельная радость для детей — маскот команды Бархат. Этот тигр — настоящий милашка. Он всегда рад играть и обниматься, а еще танцует не хуже девочек из группы поддержки «Амура».

В перерывах между периодами вы можете бесплатно сделать аквагрим ребенку или себе, поцеловаться на кисс-камеру (от англ kiss — поцелуй, прим ред) или понаблюдать за другими попавшими в объектив.

В новом сезоне развлечений прибавилось. Теперь каждый может сыграть в виртуальный хоккей на приставке — ее установили в фанзоне. Там же появилось «логово тигров» — копия раздевалки хоккеистов с формой и прочими атрибутами. Это новая фотозона, на арене их еще несколько. Чтобы обойти все, может потребоваться целый перерыв.

Еще одно новшество сезона — огромная карта КХЛ. Здесь обозначены все клубы лиги от Европы до Китая. Хотя бы 24 города, кроме Хабаровска, ваш ребенок точно запомнит.

Самое приятное — стоимость всего этого: Бюджетно: 0 рублей. Празднично: 0 рублей.

Платные радости

За некоторые удовольствия все же придется заплатить.

Например, каждую игру «Амур» проводит розыгрыш призов. Чтобы принять в нем участие, нужно купить шайбу и передать ее на лед в перерыве. Шайба продается в киосках атрибутики за 100 рублей.

Кстати, не вся атрибутика у хабаровской команды стоит дорого.

Брелок — от 290 рублей Кепка — 990 рублей

Джерси, как у настоящего хоккеиста, к дешевым отнести нельзя — 2 500 рублей, но свитера, в которых «Амур» играл в прошлых сезонах, можно купить за 1 000 рублей. Футболка обойдется в 1 190 рублей.

Список платных радостей для болельщиков тоже расширили к новому сезону. Каждый желающий теперь может проводить команду на матч из подтрибунной зоны перед представлением стартовых составов или посмотреть 20-минутную раскатку команд со скамейки штрафников. Обе услуги будут стоить 1000 рублей взрослому, 500 рублей ребенку 6-14 лет, бесплатно в сопровождении взрослого могут пройти дети до 6 лет. Можно заранее подать заявку или уточнить наличие мест в фанзоне перед началом матча.

Так же, как и в случае с едой, вы можете не тратить ничего. Или бюджетно поучаствовать в розыгрыше шайб: 100 рублей. Празднично: 5 000/5 500/6 000 рублей. На эту сумму (в зависимости от возраста ребенка) вы купите три джерси прошлых сезонов и всей семьей проводите «тигров» на матч.

После матча выбраться

Если победитель определится в основное время — то есть обойдется без овертайма и буллитов, матч закончится около 10 вечера. Уехать в это время на автобусе, конечно, можно, но точно не в каждую точку города. Даже если вы в числе счастливчиков — готовьте 90 рублей на дорогу, с учетом вечернего тарифа. Или 60, если вашему ребенку не исполнилось 7 лет.

Скорее всего, если вы без машины, придется вызывать такси. Лучше заказать транспорт до окончания игры, потому что после начнутся пробки. И не говорите потом, что мы не предупреждали.

Итого

Бюджетно: 1 400 рублей/1 650 рублей. Празднично: 7 400 рублей/8 500 рублей/9 000 рублей.

Если вы решили не тратить ничего на еду и развлечения, то уложитесь и в 700/1050 рублей.