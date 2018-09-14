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Нагельсманн: «Матч с „Шахтёром“ будет захватывающим вызовом для „Хоффенхайма“
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Нагельсманн: «Матч с „Шахтёром“ будет захватывающим вызовом для „Хоффенхайма“ 

Евро-футбол.Ру + ещё 2 8 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн рассказал о подготовке к матчу с донецким «Шахтёром» в Лиге чемпионов.
— Безусловно, это интересная группа, в которой выделяется «Манчестер Сити». Однако «Шахтёр» — хорошая команда, ко встрече с которой мы будем тщательно готовиться. У донецкого коллектива очень талантливый состав, высокого качества и креативности. Встреча с «Шахтёром» будет захватывающим вызовом для «Хоффенхайма».
— Кого из «Шахтёра» могли бы выделить? Кого считаете наиболее опасным исполнителем?
— Было бы несправедливо выделять отдельного игрока. «Шахтёр» — это клуб, который на протяжении многих лет выпускал именитых игроков. Фонсека — большой и опытный тренер, который к тому же говорит на языке восьми бразильских исполнителей. Это всегда большой плюс.
— Проводить первый матч на выезде — это преимущество для вас? Не боитесь давления трибун?
— С нетерпением ожидаем наш матч с «Шахтёром». Мы очень много работали, чтобы наконец участвовать в групповом этапе Лиги чемпионов, и с радостным волнением ждем предстоящих вызовов. Это то, что дает нам огромную мотивацию.
Матч «Шахтёр» — «Хоффенхайм» пройдет в Харькове 19 сентября, начало матча — 20:00 мск.
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