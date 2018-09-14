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Дебютантка гонки на Lamborghini выжила в ужасной аварии
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Дебютантка гонки на Lamborghini выжила в ужасной аварии 

360tv.ru 12 часов назад
Фото: 360tv.ru
Дебют гонщицы Шины Монк в составе команды Wayne Taylor Racing на серии Lamborghini Super Trofeo оказался крайне неудачным. Об этом сообщило издание Motor1.
В гонке на Laguna Seca она управляла Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo и не справилась с управлением в легендарном повороте «Штопор». Купе вылетело через зоны безопасности и вошло в отбойники. Шину Монк доставили в местный госпиталь. Позже стало известно, что она находится в сознании и серьезных травм не получила.
Причины произошедшего пока не оглашены, но эксперты считают, что аварию вызвал отказ тормозов.
«Мне еще предстоит понять, что привело к моей аварии на WeatherTech Raceway Laguna Seca, но я хочу выразить огромную благодарность создателям машин серии Lamborghini Super Trofeo за их безопасность», — заявила Шина Монк.
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