Дебютантка гонки на Lamborghini выжила в ужасной аварии

Дебют гонщицы Шины Монк в составе команды Wayne Taylor Racing на серии Lamborghini Super Trofeo оказался крайне неудачным. Об этом сообщило издание Motor1.

В гонке на Laguna Seca она управляла Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo и не справилась с управлением в легендарном повороте «Штопор». Купе вылетело через зоны безопасности и вошло в отбойники. Шину Монк доставили в местный госпиталь. Позже стало известно, что она находится в сознании и серьезных травм не получила.

Причины произошедшего пока не оглашены, но эксперты считают, что аварию вызвал отказ тормозов.

«Мне еще предстоит понять, что привело к моей аварии на WeatherTech Raceway Laguna Seca, но я хочу выразить огромную благодарность создателям машин серии Lamborghini Super Trofeo за их безопасность», — заявила Шина Монк.