Мюллер признан лучшим игроком «Баварии» в августе

За него проголосовали 30 процентов болельщиков. В прошлом месяце 29-летний форвард забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи в 4 матчах.

🎂 Another birthday surprise for Thomas Müller, our August Player of the Month! 👍 Voting presented by https://t.co/YKZ1qyq5p9. pic.twitter.com/CP45McT863

— FC Bayern English (@FCBayernEN) 13 сентября 2018 г.