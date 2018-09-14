Полузащитник «Краснодара»: ни в коем случае нельзя терять очки

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий рассказал о целях команды на игру с аутсайдерами Российской премьер-лиги (РПЛ) махачкалинским «Анжи», передают "Известия"

"Сейчас ни в коем случае нельзя терять очки ни с кем из соперников, в том числе с «Анжи», — сказал Стоцкий. — В начале сезона мы уже потеряли несколько баллов, которые не должны были упускать. Поэтому теперь нужно на каждую игру настраиваться и забирать свое".

"Анжи" сейчас испытывает финансовые трудности и занимает последнее место в РПЛ.