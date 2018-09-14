Три топовых клуба интересуются Бенжаменом Паваром

Сразу три европейских гранда интересуются французским футболистом и автором лучшего гола чемпионата мира в России Бенжаменом Паваром , сообщает "Советский спорт" со ссылкой на le10sport.

Как передает источник, 22-летнего защитника «Штутгарта» желают получить в свой состав итальянский"Ювентус", испанская «Барселона» и немецкая «Бавария»

Ранее интерес к защитнику «Штутгарта» проявляли английские «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

Напомним, этим летом Павар выиграл чемпионат мира по футболу в составе сборной Франции, а его гол в ворота сборной Аргентины был признан лучшим на турнире.