Жоаузинью: «Пробить по воротам в стиле Рыкова не смогу»

Полузащитник московского «Динамо» Жоаузинью в интервью «СЭ» признался, что не сможет забить как его одноклубник Владимир Рыков​. 30-летний россиянин в матче 5-го тура чемпионата России против "Спартака" забил со своей половины поля.

"Спартак" победил, но потерял дар речи!

— Рыков забил потрясающий гол «Спартаку». Видели что-то лучше?

— Думаю, это и правда самый красивый гол. В этом сезоне уж точно.

— Пытались когда-нибудь забить похожий?

— Нет, никогда. Пробить по воротам в стиле Рыкова не смогу — сил не хватит (смеется). (Юлия Яковлева)

Полностью интервью Жоаузинью

Матч «Локомотив» — «Динамо» состоится 14 сентября, «СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры