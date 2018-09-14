Жоаузинью: «Пробить по воротам в стиле Рыкова не смогу» 

Полузащитник московского «Динамо» Жоаузинью в интервью «СЭ» признался, что не сможет забить как его одноклубник Владимир Рыков. 30-летний россиянин в матче 5-го тура чемпионата России против "Спартака" забил со своей половины поля.
"Спартак" победил, но потерял дар речи!
— Рыков забил потрясающий гол «Спартаку». Видели что-то лучше?
— Думаю, это и правда самый красивый гол. В этом сезоне уж точно.
— Пытались когда-нибудь забить похожий?
— Нет, никогда. Пробить по воротам в стиле Рыкова не смогу — сил не хватит (смеется). (Юлия Яковлева)
Полностью интервью Жоаузинью
Матч «Локомотив» — «Динамо» состоится 14 сентября, «СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры