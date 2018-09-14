Болельщики «Реала» выбрали лучшего игрока августа

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл по итогам голосования в социальных сетях стал лучшим игроком клуба в августе, сообщает Sport24https://sport24.ru/news/football/2018-09-14-beyla-vybrali-luchshim-igrokom-reala-v-avguste.

Валлиец получил награду перед тренировкой.

Всего Бэйл сыграл в августе в двух матчах Ла Лиги и принял участие в финале Суперкубка Европы. В этих играх 29-летний валлиец забил два гола и отдал две результативных передачи.

Ранее Бэйл стал первым, кому удалось забить 30 мячей за сборную Уэльса.