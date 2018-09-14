Леон Горецка: «Бавария» хочет продолжать побеждать"

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка отметил, что мюнхенцы намерены продолжать побеждать. Также он предостерег свою команду перед матчем 3-го тура чемпионата Германии против «Байера»​.

— Мы вернулись из сборных в клуб максимально мотивированными, — цитирует пресс-служба клуба Горецку. — Старт сезона получился очень хорошим, мы хотим продолжить в том же духе.

У «Байера» в составе есть индивидуально очень сильные футболисты. Они могут показывать очень хороший футбол. Мы должны хорошо подготовиться и провести матч под своим контролем.