Первый на Дальнем Востоке аква-саммит пройдет в Хабаровске

С 14 по 16 сентября в открытом плавательном бассейне на набережной Хабаровска состоится аква-саммит — фитнес-мероприятие международного уровня, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Его спикерами и участниками станут сертифицированные тренеры по аква-фитнесу города Хабаровск и приглашенные специалисты из Москвы, Японии и Кореи. Организует мероприятие сеть фитнес-клубов «Наутилус» — как для профессионалов, так и любителей.

«Мы даем тренерам и любителям набирающего популярность аква-фитнеса возможность получить новые знания и опыт с международными лидерами этого направления. Свои программы представят не только именитые тренеры из России, но и специалисты из Японии и Кореи, — рассказывает о мероприятии организатор Екатерина Масловская . — К нам приедут участники со всего края, ожидаем увидеть также мастеров с Иркутска. Планируем собрать как можно больше единомышленников и сделать это мероприятие ежегодным».

Прокачивать знания всем желающим будет целый штат действующих тренеров, среди которых Валерия Прохоренко — абсолютный чемпион Дальнего Востока и финалист Всероссийских соревнований по плаванию, Инна Степанова — призер Кубка мира и Чемпион России по морскому многоборью.

«На аква-саммите я презентую программу Water Fight — противостояние огненных ударных элементов бокса и кикбоксинга силе воды. Это мой совместный авторский класс с коллегой, — рассказывает сертифицированный тренер Федерации фитнес-аэробики в России Евгения Ратушная. — Данная тренировка эффективна для аэробных нагрузок и позволяет активно расходовать калории, полностью вовлекает все мышечные группы: ног, ягодиц, рук, груди, живота и спины, укрепляет сердечно-сосудистую систему».

Три дня саммита его организаторы делят на две части — теоретическую и практическую. Практическое погружение ждет всех участников конвенции 15 и 16 сентября. Всю информацию можно получить у ее организаторов на официальном сайте.