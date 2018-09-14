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Лыжная база барнаульского «Стройгаза» продана за 33,3 млн рублей
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Лыжная база барнаульского «Стройгаза» продана за 33,3 млн рублей 

sibnovosti.ru 12 часов назад
Фото: sibnovosti.ru
На аукционе за 33,3 млн руб. продана лыжная база на окраине Барнаула. Она принадлежала строительно-проектно-промышленному ОАО «Стройгаз», которое оказалось в процедуре банкротства, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.
В протоколе торгов указывается, что их победителем признан Александр Григорьев — предприниматель из Барнаула. Заявку подавала также Ксения Пивоварова из Краснодара, но она была отклонена.
«Не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в сообщении о проведении торгов, на дату составления протокола об определении участников торгов», — объясняется отклонение заявки в протоколе.
Хорошо известная в Барнауле двухэтажная лыжная база площадью 1,6 тыс. кв. м расположена на ул. Первомайский кордон. Вместе с ней продавался земельный участок в 1,9 га на землях «особо охраняемых территорий и объектов». Этот комплекс находится в залоге у АО «Банк Финсервис».
СПП ОАО «Стройгаз» было признано банкротом в июне 2018 года по иску московского ООО «Ваш юридический партнер». На счету строительной компании многие жилые и социальные объекты в Алтайском крае.
Фото: pixabay.com
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