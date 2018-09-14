«Авангард» потерпел первое поражение под руководством Боба Хартли 

Судьбу поединка «ястребов» против магнитогорского «Металлурга» решила единственная шайба, заброшенная неувядающим Сергеем Мозякиным. Чуть более 20 часов на восстановление оставалась у игроков омского клуба после победного матча с «Ак Барсом». Тем не менее в первом периоде хозяева привычно завладели преимуществом и заставили изрядно потрудиться Василия Кошечкина. Голкипер сборной России с поставленными задачами справился, отразив все 10 бросков в створ. Под стать олимпийскому чемпиону Пхенчхана действовал и его коллега по амплуа Игорь Бобков, также сохранивший свои владения в неприкосновенности.
Во второй трети матча ситуация на площадке кардинально изменилась. «Магнитка» перехватила инициативу и на 29-й минуте вышла вперед, реализовав удаление Дэвида Деарне. Отличился регулярно забивающий «красно-бело-черным» Сергей Мозякин, от души зарядивший в дальний верхний угол после входа в зону — 0:1. Вскоре Деарне вновь подвел команду, в безобидной ситуации схлопотав 5+20 за подсечку. К пяти минутам меньшинства добавилось еще и удаление Максима Березина, но омичам удалось выстоять даже втроем. Настоящим героем этого игрового отрезка стал Бобков, совершивший несколько эффектных спасений. За две секунды до сирены на последний перерыв Николаю Кулемину все-таки удалось направить шайбу в сетку, однако гол не был засчитан, поскольку нападающий забросил при помощи собственного конька.
В заключительной двадцатиминутке «ястребы» предприняли все возможное для того, чтобы уйти от поражения. Невзирая на усталость, подопечные Боба Хартли до финальной сирены штурмовали защитные бастионы соперника. В какой-то момент показалось, что взятие ворот гостей не за горами, однако магнитогорской обороне во главе с Кошечкиным удалось отстоять минимальное преимущество в счете.
Очередной матч регулярного первенства КХЛ хоккеисты «Авангарда» проведут 18 сентября в Астане против местного «Барыса».
Континентальная хоккейная лига. Регулярный чемпионат 2018-2019. Матч № 61. 13 сентября. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха» им. Ю. Ляпкина. 5087 зрителей.
"Авангард" (Омская область) ‒ «Металлург» (Магнитогорск) ‒ 0:1 (0:0, 0:1, 0:0).
0:1 — Мозякин (Кошечкин, Антипин) ‒ 28:46 (бол.).
Вратари: Бобков — Кошечкин.
Броски: 26 (10-2-14) — 28 (7-14-7).
Штраф: 31 (0-29-2) — 4 (2-2-0)