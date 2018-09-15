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Обновленный кошмар «Аноэты»: «Барселона» приедет в гости к «Реал Сосьедаду»
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Обновленный кошмар «Аноэты»: «Барселона» приедет в гости к «Реал Сосьедаду» 

Soccer News + ещё 2 7 часов назад
Фото: Soccer News
«Реал Сосьедад» — «Барселона»
Стадион: «Аноэта» (Сан-Себастьян)
Начало матча: 17:15  Главный арбитр: Карлос Дель Серро Гранде (Испания)
Обновленный стадион «Аноэта» ждет! Матч против «Барселоны» станет первым для «Реал Сосьедада» на своей новой-старой арене, которая перетерпел реконструкцию. Место, скажем прямо, не самое приятное для «Барселоны». В новейшей истории, в период с 5 мая 2007 года по 19 января 2017 года, «сине-гранатовым» не удавалось победить на этом стадионе. Но все же матч позапрошлого сезона в Кубке Короля оказался удачным, каталонцы победили и прервали неудачную «аноэтскую» серию, которая длилась почти 10 лет. Такое вот так сразу и не забудешь, так что события в завтрашнем матче вполне могут пойти не по стереотипному сценарию, где «Барселона» рвет всех.
Команда Эрнесто Вальверде начала текущий сезон очень даже прилично. 100% побед в трех матчах, и 12 забитых голов, что является лучшим показателем лиги. Но не стоит забывать, что среди первых соперников «блаугранас» были всего лишь «Алавес», который особо не хватает звезд с неба, и два дебютанта — «Вальядолид» и «Уэска». Последним, кстати, сине-гранатовые отгрузили целых 8 голов, что и позволило получить суммарное число 12. Что касается выбивших игроков, то среди них выделяется разве что Малком, который залечивает травму лодыжки и сегодня на поле не выйдет. Так что с кадрами у «Барселоны» пока тоже все хорошо, как и с результатом.
В прошлом сезоне «Реал Сосьедад» звезд с неба не хватал, да и этот розыгрыш Ла Лиги начал очень даже средне. В первом туре команда Асьера Гаритано обыграла казавшийся грозным «Вильярреал», а потом свела к ничьей бой с «Леганесом» (2:2) и проиграла «Эйбару» (1:2). Собственно, типичный старт середняка, и лишь большое количество забитых голов позволяет «бело-голубым» находится на восьмом месте. К матчу с «Барселоной» «Сосьедад» подходит с некими кадровыми проблемами. Вне игры остались Янузай, Лльоренте, Рамирес и Меркеланс. Кроме того, под вопросом участие в матче важного игрока основы Виллиана Хосе. Не сказать, что «Сосьедад» будет совсем обескровленным, но назвать «ослабленным» его очень даже можно.
"Барселона" и «Реал Сосьедад» встречались в рамках чемпионата Испании аж 142 раза. Их первая встреча датируется 12 мая 1929 года. С тех пор команды выдавали разные результаты, но исторический перевес на стороне каталонцев — 79 побед. Баски выигрывали 32 раза. Еще 31 встреча завершилась вничью.
Интересные факты перед противостоянием «Реал Сосьедада» и «Барселоны»
В последних 11 матчах «Реал Сосьедада» непременно забивается больше 2 голов.
"Барселона" не проиграла 37 из 38 матчей в Ла Лиге.
В последних 10 из 12 матчей «Барселоны» в Ла Лиге было забито больше 2 голов.
В последних 4 домашних матчах в Ла Лиге «Реал Сосьедад» непременно забивает как минимум 3 гола.
"Барселона" выиграла 6 последних матчей у «Реал Сосьедада» во всех турнирах.
Ориентировочные составы
"Реал Сосьедад": Рульи — Сальдуа, Элустондо, Хоселу, Эрнандес — Ильярраменди, Субельдиа, Мерино — Хуанми, Ойарсабаль, Баутиста.
"Барселона": тер Штеген — Роберто, Пике, Умтити, Альба — Бускетс, Ракитич, Коутиньо — Дембеле, Месси, Суарес.
Прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Барселона»
Совершенно очевидно, что сегодня «Барселона» ни при каких обстоятельствах не будет думать о проклятии «Аноэты», а постарается сыграть в свой футбол, контролируя мяч на чужой половине поля и добиваясь результата за счет индивидуальных умений отдельных футболистов. У «Сосьедада» очень мало шансов, тем более, что сезон они начали не блистательно. Ориентировочный счет — 0:2 в пользу каталонцев.
Народ ставит на «Барсу»! Букмекерские котировки на победу «сине-гранатовых» удерживаются на уровне 1,5. В то же время триумф «Реал Сосьедада» оценивается в 7,6. В случае ничьи поставленные деньги можно будет умножить в 5,2 раза.
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