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«Реал Сосьедад» — «Барселона». Прогноз на матч чемпионата Испании по футболу 15 сентября 2018 года
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«Реал Сосьедад» — «Барселона». Прогноз на матч чемпионата Испании по футболу 15 сентября 2018 года 

LiveSport.Ru 10 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
«Реал Сссьедад»
«Реал Сосьедад» начал новый сезон неоднозначно — в трех стартовых турах чемпионата Испании команда успела и выиграть, и проиграть, и сыграть вничью.
В первом туре «Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Вильярреал» — 2:1. Три очка команде принесли Виллиан Жозе и Хуанми Хименес. Далее в гостях подопечные Асьера Гаритано сыграли вничью с «Леганесом» — 2:2, несмотря на то, что к 17-й минуте матча вели со счетом 2:0 после голов Давида Сурутусы и Асьера Ильярраменди. В третьем туре «Сосьедад» уступил «Эйбару» — 1:2. И вновь «бело-голубые» лидировали (с пенальти отличился Виллиан Жозе), но не удержали свое преимущество.
Таким образом, после трех туров, набрав 4 очка, «Реал Сосьедад» занимает в турнирной таблице Примеры восьмое место.
«Барселона»
«Барселона» стартовала в новом сезоне чуть раньше — с матча за Суперкубок Испании, в котором каталонцы обыграли «Севилью». Трофей «Барсе» принесли точные удары Жерара Пике и Усмана Дембеле.
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В чемпионате «Барселона» стартовала со стопроцентным результатом. Причем в трех стартовых турах подопечные Эрнесто Вальверде забили 12 голов, пропустив лишь дважды.
В первом туре «Барселона» на своем поле разгромила «Алавес» — 3:0. Дубль оформил Лео Месси, еще один мяч провел Филиппе Коутиньо. Затем на выезде скромно был обыгран «Вальядолид» — единственный в матче гол забил Дембеле. А вот в третьем туре «Барсе» удалось по-настоящему покуражиться — со счетом 8:2 каталонцы разбили «Уэску». Месси и Луис Суарес оформили по дублю, еще по голу забили Дембеле, Иван Ракитич и Хорди Альба, а также один мяч гости забили себе сами.
«Барселона» наряду с мадридским «Реалом» стала одной из двух команд, которой удалось набрать 9 очков в трех первых турах. Гранды испанского футбола возглавляют таблицу.
Прогноз
«Барселона» является фаворитом матча, по мнению букмекеров. На победу каталонцев дается коэффициент 1,48. Ничья оценивается коэффициентом 5,19, а на то, что выиграет «Реал Сосьедад», дается коэффициент 6,27.
В прошлом сезоне «Барселона» дважды обыграла «Реал Сосьедад» — 4:2 на выезде и 1:0 на своем поле. Именно в прошлом сезоне каталонцам удалось прервать многолетнее проклятие стадиона «Аноэта». Сняла ли «Барселона» это проклятие окончательно или же матч прошлого сезона стал исключением из правил?
Наш прогноз на матч — «Барселона» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 3,20.
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