«Манчестер Сити» — «Фулхэм». Прогноз на матч 5-го тура АПЛ 15 сентября 2018 года

«Манчестер Сити»

Действующий чемпион Англии держит лидерство по индивидуальным показателям, но потерял общекомандное первенство. Так, «Манчестер Сити» за четыре тура забил 11 голов (больше всех в АПЛ), но занимает сейчас четвертую строчку турнирной таблицы.

Календарь и таблица АПЛ Этому поспособствовала обидная ничья против «Вулверхэмптона» в 3-м туре, когда «манкунианцы» обильно создавали моменты (18 ударов, 6 — в створ), но мяч упорно не хотел залетать в ворота.

Также отметим, что команда Пепа Гвардиолы — первая по части создания голевых возможностей. В среднем «Манчестер Сити» наносит 17 ударов по воротам соперников. Однако касательно точности есть вопросы: 52,9% — это довольно средненький показатель для лидера АПЛ.

«Фулхэм»

«Коттеджеры» пока не очень радуют своих болельщиков. Крупная победа 4:2 над «Бернли» в третьем туре не смогла полностью перекрыть горечь от обидных поражений «Тоттенхэму» (1:3) и «Кристал Пэлас» (0:2).

В последнем туре «Фулхэм» гостил у «Брайтона». Первый тайм получился не очень, несмотря на владение мячом в 62%. На 25-й минуте «чайки» не реализовали пенальти. Этот тревожный звоночек взбодрил подопечных Славиши Йокановича, и в концовке первого тайма они забили.

Во второй половине Митрович удвоил преимущество, но удержать перевес «дачники» не смогли. Во многом потому, что привезли себе еще один пеналь на 84-й минуте за игру рукой. Маррей не оплошал — 2:2.

Прогноз

«Фулхэм» делит с «Бернли» второе место по количеству пропущенных голов — 9. «Манчестер Сити», в свою очередь, специалист по созданию голевых моментов и в первые 15 минут игры забил уже два гола.

Прогнозируем, что на своем поле «манкунианцы» начнут резво. Однако дадим им еще пять минут для «разогнться».

Наша ставка — «1-й гол до 20-й минуты» за 1,88.