Ещё
«Челси» — «Кардифф Сити». Прогноз и ставки на матч 5-го тура АПЛ 15 сентября 2018 года
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Челси» — «Кардифф Сити». Прогноз и ставки на матч 5-го тура АПЛ 15 сентября 2018 года 

LiveSport.Ru 10 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
«Челси»
«Синие» входят в топ-10 европейских команд, которые еще не знали горечи поражений в новом сезоне. Однако более результативный «Ливерпуль» не пускает «Челси» на первое место.
Точнее, не более результативный, а более сбалансированный. Ведь команда Сарри забила больше мячей — 10 (это второй показатель в Премьер-лиге). Только вот трижды пропустила: два от «Арсенала» и один от «Ньюкасла».
После проигранного Суперкубка многие поспешили разочароваться в итальянском специалисте. Рано пока. Ведь «Челси» показывает очень приличную игру: и в плане атаки, и в плане защиты. В среднем «аристократы» наносят 14,5 ударов по воротам соперников (2-е место в АПЛ).
Тогда как по своим позволяют пробивать обычно не более 7,25 раза — 4-й показатель снизу среди всех клубов элиты. Точность ударов соперника составляет пока 37,9%. Только у двух команд этот процент еще ниже.
«Кардифф Сити»
Команда Нила Уорнока замыкает пятерку коллективов, которые еще не побеждали в этом сезоне. Однако мы не можем не отметить личный прогресс «Кардифф Сити». Выйти из Чемпионшипа и соответствовать по цифрам середине таблицы — это многого стоит.
Правда, по результатам пока соответствовать не получается. Сейчас «ласточки» занимают 16-е место с двумя набранными очками.
Календарь и таблица АПЛ  Что интересно, в двух ничейных матчах (нулевые ничьи против «Ньюкасла» и «Хаддерсфилда») соперники «Кардиффа» получали красные карточки. Причем оба раза в промежуток между 60-й и 66-й минутами.
Прогноз
Однако сами «ласточки» тоже не против проверить соперника по ногам. В среднем подопечные Нила Уорнока нарушают правила 11 раз за игру и получают при этом 1,75 желтых карточки.
На первый взгляд, не много. Однако «аристократы» в среднем проводят 60 атак на выездных матчах, 49 из которых классифицируются как опасные.
Плюс «челсюки» собирают наказания в разы меньше. За четыре тура команда Маурицио Сарри получила четыре «горчичника».
Так что в сумме получаем вполне рациональную ставку «Желтые карточки: Ф2 (-1)» за 1,95.
LiveSport.Ru: последние новости
«Уфа» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч РПЛ 15 сентября 2018 года Балотелли набрал 100 кг в межсезонье «Авангард» по буллитам одолел «Ак Барс»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке1
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту44
Умер Валентин Чайкин11
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Бывшая российская спортсменка выступила против России
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
01:11
Украина вернула России Жирного
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение