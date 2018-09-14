Нижегородское «Торпедо» сыграет с «Барысом» 14 сентября

14 сентября, в пятницу, второй выездной матч в рамках Континентальной хоккейной лиги сезона 2018/19 проведет нижегородское «Торпедо». Соперником автозаводцев станет астанинский «Барыс».

Перед сегодняшним матчем нижегородцы, набрав восемь очков в пяти матчах, занимают четвертую строчку турнирной таблицы Восточной Конференции.

«Барыс», в активе которого четыре балла, расположился на восьмом месте.

В этом сезоне соперники уже встречались. Игра, состоявшаяся 9 сентября на льду КРК «Нагорный», завершилась победой автозаводцев в овертайме со счетом 6:5.

Сегодняшняя встреча начнется в 16:00 по московскому времени на «Барыс-Арене».

Ранее сообщалось, что нижегородское «Торпедо» проиграло «Салавату Юлаеву» в матче КХЛ.

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