Ещё
Нижегородское «Торпедо» сыграет с «Барысом» 14 сентября
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нижегородское «Торпедо» сыграет с «Барысом» 14 сентября 

Newsroom24 9 часов назад
Фото: Newsroom24
14 сентября, в пятницу, второй выездной матч в рамках Континентальной хоккейной лиги сезона 2018/19 проведет нижегородское «Торпедо». Соперником автозаводцев станет астанинский «Барыс».
Перед сегодняшним матчем нижегородцы, набрав восемь очков в пяти матчах, занимают четвертую строчку турнирной таблицы Восточной Конференции.
«Барыс», в активе которого четыре балла, расположился на восьмом месте.
В этом сезоне соперники уже встречались. Игра, состоявшаяся 9 сентября на льду КРК «Нагорный», завершилась победой автозаводцев в овертайме со счетом 6:5.
Сегодняшняя встреча начнется в 16:00 по московскому времени на «Барыс-Арене».
Ранее сообщалось, что нижегородское «Торпедо» проиграло «Салавату Юлаеву» в матче КХЛ.
Читайте нас на Яндекс. Новости
(12+)
Newsroom24: последние новости
Сурдопереводчики помогают голосовать нижегородцам с нарушением слуха Нижегородское «Торпедо» сыграет с «Салаватом Юлаевым» 12 сентября Нижегородский «Старт» уступил «Теллусу» в контрольном матче
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту44
Умер Валентин Чайкин11
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Бывшая российская спортсменка выступила против России3
Черчесов отрекся от очередного иностранца в сборной
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение