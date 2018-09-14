Сегодня день рождения у Тамары Гродсковой

Сегодня день рождения отмечает Почетный президент Саратовского художественного музея имени Радищева, Почетный гражданин Саратовской области Гродскова Тамара Викторовна.

Тамара Викторовна родилась 14 сентября 1930 года в Саратове.

Окончила медицинское училище. В 1953 году начала работу в Саратовском государственном художественном музее имени Радищева заведующей библиотекой. В 1963 году стала научным сотрудником, а в 1966 — заведующей отделом экспозиции. За это время получила высшее искусствоведческое образование в Ленинградском институте архитектуры, живописи и скульптуры имени Репина.

С 1977 по 2016 годы — генеральный директор Саратовского художественного музея имени Радищева.

1 августа 2016 года стала Почетным президентом галереи.

Тамара Гродскова удостаивалась следующих званий и наград:

Заслуженный работник культуры Российской Федерации (1985);

Почетный гражданин Саратовской области (2007);

Знак «За достижения в культуре» (2000);

Медаль «Лучшие люди России» (2004);

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2005);

Звезда Ордена «Мировая Слава и Национальное Достояние» (2009);

Почетный член Российской академии художеств;

Орден Почета (2010).