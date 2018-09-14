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Сегодня день рождения у Тамары Гродсковой
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Сегодня день рождения у Тамары Гродсковой 

САРАТОВ24 9 часов назад
Фото: САРАТОВ24
Сегодня день рождения отмечает Почетный президент Саратовского художественного музея имени Радищева, Почетный гражданин Саратовской области Гродскова Тамара Викторовна.
Тамара Викторовна родилась 14 сентября 1930 года в Саратове.
Окончила медицинское училище. В 1953 году начала работу в Саратовском государственном художественном музее имени Радищева заведующей библиотекой. В 1963 году стала научным сотрудником, а в 1966 — заведующей отделом экспозиции. За это время получила высшее искусствоведческое образование в Ленинградском институте архитектуры, живописи и скульптуры имени Репина.
С 1977 по 2016 годы — генеральный директор Саратовского художественного музея имени Радищева.
1 августа 2016 года стала Почетным президентом галереи.
Тамара Гродскова удостаивалась следующих званий и наград:
Заслуженный работник культуры Российской Федерации (1985);
Почетный гражданин Саратовской области (2007);
Знак «За достижения в культуре» (2000);
Медаль «Лучшие люди России» (2004);
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2005);
Звезда Ордена «Мировая Слава и Национальное Достояние» (2009);
Почетный член Российской академии художеств;
Орден Почета (2010).
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