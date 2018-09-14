Полиция Таиланда задержала 155 человек за нелегальную модификацию мотоциклов для гонок

В Таиланде правоохранители задержали 155 человек, нелегально модифицировавших свои мотоциклы для участия в гонках в центральной провинции Патумтхани. По решению суда также был арестован 20-летний молодой человек, который организовал заезды через социальную сеть Facebook.

Как уточняется, 58 задержанным менее 18 лет. Был конфискован 161 мотоцикл, передает ТАСС . Также сотрудники полиции проверили 68 мастерских и магазинов запасных частей. В 19 из них был нарушен закон, поскольку заведения предлагали установку мотоциклетных выхлопных систем, звук которых превышал допустимые 95 децибел.

Представители полиции рассказали, что каждый раз в гонках, организованных арестованным молодым человеком, участвовали более 100 человек. На Facebook велась прямая трансляция нелегальных мотогонок.