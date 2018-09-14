«Калгари» пригласил в тренировочный лагерь Брюле

Нападающий Жильбер Брюле приглашен в тренировочный лагерь «Калгари», сообщает официальный сайт «огоньков».

31-летний канадец провел четыре предыдущих года в КХЛ, где выступал за «Автомобилист», «Медвешчак», «Нефтехимик», «Трактор» и «Куньлунь Ред Стар».

Самым результативным для Брюле стал минувший сезон, в котором он набрал 36 (17+19) очков в 47 матчах за китайскую команду. Также на его счету одна результативная передача в шести играх за «Трактор».

Добавим, что в феврале Брюле выступал за сборную Канады на Олимпиаде в Пхенчхане. В пяти матчах он набрал 3 (2+1) очка и стал бронзовым призером Игр.