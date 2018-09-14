Хирург забыл в животе пациентки металлический зажим. Женщина недовольна суммой компенсации

520 тысяч рублей компенсации получит жительница Красноярска, в животе которой хирург оставил зажим после операции. Суд расценил это как легкий вред здоровью, сообщила «Телекомпания ТВК».

В течение полугода женщина испытывала сильные боли в брюшной области. Врачи подозревали онкологию, однако, увидев, рентгеновский снимок, испытали шок: внутри женщины все это время был 20-сантиметровый металлический зажим.

Пострадавшая от врачебной ошибки женщина, как и ее адвокат, не согласна с решением суда. В ближайшее время они собираются обжаловать приговор и настаивают на первоначальной сумме компенсации в три миллиона рублей.