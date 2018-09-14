Ещё
Новые стадионы открылись в поселках Хабаровского края
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новые стадионы открылись в поселках Хабаровского края 

Хабаровский край сегодня 9 часов назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Два новых пришкольных стадиона открылись в Хабаровском крае на этой неделе. Торжественные церемонии прошли в поселках Известковый Амурского района и Горин Солнечного района. Спортивные объекты, построенный при поддержке правительства края в рамках программы «Газпром — детям», включает в себя футбольное поле, площадки для игры в баскетбол и волейбол, беговые дорожки, прыжковую яму, а также зону для выполнения нормативов ГТО, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В рамках торжественного открытия стадиона юные спортсмены посёлков выступили с показательным выполнением по киокусинкай, а также провели товарищеские матчи по футболу и волейболу.
Отметим, что, всего за 2017 — 2018 годы построено и введено в эксплуатацию 10 пришкольных стадионов в городах Бикин, Советская Гавань, Николаевск-на-Амуре, в поселках Ванино, Уктур, Молодежный, Горин, Известковый, Сита и в селе имени Полины Осипенко.
Напомним, что решение о строительстве пришкольных спортивных объектов на территории края в рамках инвестиционной программы «Газпром — детям» было принято в 2013 году.
Первоначально к реализации предполагались три физкультурно-оздоровительных комплекса и 30 открытых многофункциональных спортивных площадок. Благодаря совместной работе правительства края с руководством ПАО «Газпром» дополнительно были одобрены к строительству еще 8 открытых площадок, 10 пришкольных стадионов и два физкультурно-оздоровительных комплекса, один из которых с крытым катком с искусственным льдом возводится в отдаленном северном районе края — Николаевске-на-Амуре.
Хабаровский край сегодня: последние новости
Хабаровский край опережает выборный график-2013 «СКА-Хабаровск» не смог одолеть «Сочи» и приблизился к опасной зоне Новый хоккейный сезон добрался до Хабаровска
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке1
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту44
Умер Валентин Чайкин11
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Бывшая российская спортсменка выступила против России3
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
01:11
Украина вернула России Жирного
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение