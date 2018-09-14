Новые стадионы открылись в поселках Хабаровского края

Два новых пришкольных стадиона открылись в Хабаровском крае на этой неделе. Торжественные церемонии прошли в поселках Известковый Амурского района и Горин Солнечного района. Спортивные объекты, построенный при поддержке правительства края в рамках программы « Газпром — детям», включает в себя футбольное поле, площадки для игры в баскетбол и волейбол, беговые дорожки, прыжковую яму, а также зону для выполнения нормативов ГТО, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В рамках торжественного открытия стадиона юные спортсмены посёлков выступили с показательным выполнением по киокусинкай, а также провели товарищеские матчи по футболу и волейболу.

Отметим, что, всего за 2017 — 2018 годы построено и введено в эксплуатацию 10 пришкольных стадионов в городах Бикин, Советская Гавань, Николаевск-на-Амуре, в поселках Ванино, Уктур, Молодежный, Горин, Известковый, Сита и в селе имени Полины Осипенко

Напомним, что решение о строительстве пришкольных спортивных объектов на территории края в рамках инвестиционной программы «Газпром — детям» было принято в 2013 году.

Первоначально к реализации предполагались три физкультурно-оздоровительных комплекса и 30 открытых многофункциональных спортивных площадок. Благодаря совместной работе правительства края с руководством ПАО «Газпром» дополнительно были одобрены к строительству еще 8 открытых площадок, 10 пришкольных стадионов и два физкультурно-оздоровительных комплекса, один из которых с крытым катком с искусственным льдом возводится в отдаленном северном районе края — Николаевске-на-Амуре.