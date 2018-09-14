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Фастовский: вернули Сигарёва из-за травм и отсутствия перспектив у Юнттилы
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Фастовский: вернули Сигарёва из-за травм и отсутствия перспектив у Юнттилы 

Чемпионат.com + ещё 4 6 часов назад
Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал расторжение контракта с финским нападающим Юлиусом Юнттилой и возвращение форварда Андрея Сигарёва из Высшей лиги.
«Почему у Юнттилы не получилось — это надо у него спросить. Я не знаю, мне нужен результат его игры в команде. Результата нет, и перспектив не было видно. Потому что пришлось прибегнуть к мерам. Предполагаемая замена Юнттиле у нас есть. Возвращение Сигарёва из Высшей лиги продиктовано травмами и игрой Юнттилы», — сказал Фастовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.
На данный момент у «Сибири» травмированы защитник Александр Логинов и трое нападающих Евгений Бодров, Глеб Зырянов и Александр Шаров.
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