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Гендиректор «Уфы» опроверг возможность скорой отставки Томарова
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Гендиректор «Уфы» опроверг возможность скорой отставки Томарова 

SPORT24.ru 9 часов назад
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ против ЦСКА, а также заверил, что руководство клуба полностью доверяет главному тренеру Сергею Томарову.
«Думаю, перерыв был нам на руку. Посмотрим, как нам удастся войти в чемпионат после паузы. «Уфе» нужно исправлять ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Впереди матч с очень сильным соперником. Надеюсь, эта игра всем понравится.
Будут ли иметь определяющее значение для тренера ближайшие несколько матчей? Нет, мы изначально понимали, что тренерскому штабу будет непросто. Все это просматривалось заранее. У нас полное доверие к нашему наставнику», — цитируют Газизова «Известия».
Томаров возглавил «Уфу» перед стартом сезона-2018/19. На этом посту он сменил Сергея Семака, который ушел в «Зенит».
Под руководством Томарова «Уфа» не смогла пробиться в групповой этап Лиги Европы, уступив в раунде плей-офф шотландскому «Рейнджерс». В чемпионате России уфимцы после 6 туров занимают 14-е место (4 очка).
Встреча 7-го тура «Уфа» — ЦСКА состоится 15 сентября на стадионе «Нефтяник», начало — в 16:30 мск.
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