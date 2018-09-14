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1300 избирательных участков будут работать 16 сентября
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1300 избирательных участков будут работать 16 сентября 

АиФ-Владивосток 9 часов назад
Фото: АиФ-Владивосток
16 сентября во всех муниципалитетах края состоится второй тур выборов Губернатора Приморского края.
Помимо основных участков будут работать и временные— в больницах, воинских частях и аэропорту.
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