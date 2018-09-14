Руководитель департамента судейства рассказал о зарплатах арбитров РПЛ

Руководитель департамента судейства и инспектирования Александр Егоров рассказал о доходах арбитров, которые работают на матчах российской Премьер-лиги, передает «Спорт-экспресс».

"У каждого арбитра Премьер-лиги зарплата — 30 тысяч рублей в месяц. Раньше за игру главному судье матча платили 65 тысяч рублей. Еще 50 тысяч рублей выплачивалось в качестве бонуса за работу на игре без замечаний. Получалось 115 тысяч за матч. Если же отсудил не на 4 и 5, а на 3, то бонус был на 50 процентов меньше. Если же еще хуже, то бонус не выплачивался вообще. И назначений на игры тоже не давалось. Мы посчитали, что это двойное наказание, и сейчас система другая — арбитр получает 115 тысяч рублей за игру вне зависимости от того, как он ее провел. Если отсудил хорошо — он назначается еще на один матч, если ошибся — встает в конец очереди".

Также Егоров рассказал о возможном повышении гонораров.

"Мы сделали предложение об увеличении гонораров судьям. Оно находится на согласовании у руководства. Не все так просто. Думаю, что какое-то увеличение будет. Порядок цифр — до 150 тысяч за игру", — добавил он.

При этом недовольства игроков и тренеров судейством в РПЛ по-прежнему не становятся меньше.