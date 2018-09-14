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Чиновники «спалились» на травке? Почему на стадионах ЧМ беда с газоном
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Чиновники «спалились» на травке? Почему на стадионах ЧМ беда с газоном 

ИД «Собеседник» 9 часов назад
Фото: ИД "Собеседник"
Отголоски чемпионата мира по футболу еще чувствуются. Команды из низших лиг «Нижний Новгород» и волгоградский «Ротор» регулярно собирают на новых стадионах по 30 тысяч зрителей, «Мордовия» — по 25 тысяч.
В других местах атмосфера не настолько радужная. Ладно бы только Баста пожаловался на то, что ему не дают выступить с концертом на стадионе ЧМ-2018 (ФК «Ростов» опасается, что наплыв рэперов испортит газон), проблемы еще хуже обнаружились в Сочи. Почему-то чем южнее, тем хуже растет трава на стадионах.
Команда «Сочи», которая в этом сезоне должна была играть на «Фиште», провела на нем только одну игру и благополучно переехала на скромный Центральный стадион имени Славы Метревели — покрытие спустя месяц после ЧМ-2018 оказалось непригодно.
В городе космического ракетостроения Самаре проблемы не аграрные, а техногенные — там на стадионе «Самара Арена» 28 августа было отключено электричество. Генподрядчик не смог погасить возникшую задолженность в размере более 9 млн рублей. Только после получения гарантий по оплате рубильник вернули в исходное положение.
Казалось бы, от этих проблем мы были застрахованы заранее. Та же «Ростов Арена», по документам с сайта госзакупок, это «многофункциональный комплекс, предназначенный для проведения: футбольных матчей, спортивных мероприятий, развлекательных шоу и концертов, культурно-массовых мероприятий».
А на специальное защитное покрытие из бюджета перед чемпионатом потратили 1,8 млн рублей. Стадионы построили за много миллиардов, но содержание потребует еще больше. Особенно если к «зелени» — той, которая растет не на земле, а на счетах — чувствуется острое привыкание.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №35-2018 под заголовком «Чиновники „спалились“ на травке».
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